Врач: "Игуаин рискует здоровьем из-за участия в матче с "Наполи"

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Врач: "Игуаин рискует здоровьем из-за участия в матче с "Наполи"

Профессор клиники "Кардарелли" Марио Мисаси, в которой делали операцию на руке нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, считает, что игроку не стоит в ближайшее время выходить на поле.

"Рисковать своим здоровьем таким образом это просто безумие. Игуаин рискует усугубить травму. Если он будет действовать во всю силу, то может серьезно травмироваться и пропустит больше, чем две-три недели", - приводит слова Мисаси Football Italia.

Напомним, что форвард перенес операцию на сломанном пальце левой руки несколько дней назад.

Не пропустите: Манджукич и Хеведес не помогут "Ювентусу" в матче с "Наполи", Игуаин попадет в заявку. | http://soccernews.ru

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