Врач "Интера": "Икарди сможет сыграть с "Аталантой"

Глава медицинской службы "Интера" Пьеро Вольпи рассказал о сроках восстановления аргентинского нападающего команды Мауро Икарди.

"Уверен, что Икарди сможет сыграть с "Аталантой" на следующей неделе. Мы рады, что у него оказалось несерьезное повреждение", - приводит слова Вольпи Mediaset Premium.

Напомним, что форвард получил травму колена и не поможет сборной Аргентине в ближайших товарищеских матчах с Россией и Нигерией.

В этом сезоне 24-летний Икарди провел 12 матчей в Серии А и забил 11 мячей.

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