Врач "Интера" прокомментировал ситуацию с Эриксеном

Фото: инстаграм Эриксена/Автор неизвестен

Глава медицинского штаба миланского "Интера" Пьеро Вольпи высказался о ситуации с полузащитником команды Кристианом Эриксеном.

Напомним, что во время вчерашнего матча между сборными Дании и Финляндии (0:1) футболист потерял сознание, у него останавливалось сердце. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

"Мы пережили плохие моменты. Не только я, но и вся семья "Интера". В ближайшие несколько дней мы займемся масштабными исследованиями.

Важно, что сейчас Эриксен в порядке, но у него не было проблем. Ничего, что хотя бы отдаленно указывало бы на проблему. Ни в "Тоттенхэме", ни в "Интере". В Италии это контролируют очень строго", – заявил Вольпи в интервью La Gazzetta dello Sport.

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