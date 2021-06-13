Врач "Интера" прокомментировал ситуацию с Эриксеном
Фото: инстаграм Эриксена/Автор неизвестен
Глава медицинского штаба миланского "Интера" Пьеро Вольпи высказался о ситуации с полузащитником команды Кристианом Эриксеном.
Напомним, что во время вчерашнего матча между сборными Дании и Финляндии (0:1) футболист потерял сознание, у него останавливалось сердце. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
"Мы пережили плохие моменты. Не только я, но и вся семья "Интера". В ближайшие несколько дней мы займемся масштабными исследованиями.
Важно, что сейчас Эриксен в порядке, но у него не было проблем. Ничего, что хотя бы отдаленно указывало бы на проблему. Ни в "Тоттенхэме", ни в "Интере". В Италии это контролируют очень строго", – заявил Вольпи в интервью La Gazzetta dello Sport.
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