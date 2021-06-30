Врач киевского "Динамо" рассказал о сроках восстановления Беседина
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о сроках восстановления форварда Артема Беседина, который получил страшную травму в матча против сборной Швеции.
"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
От удара прямой ногой в Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму.
Сейчас мы проводим консультации с травматологи и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления — около шести месяцев", — цитирует врача официальный сайт клуба.
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