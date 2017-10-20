Врач киевского "Динамо" рассказал о травме Виды

Теги динамо киевдомагой вида

Врач киевского "Динамо" рассказал о травме Виды

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья защитника Домагоя Виды.

"Все нормально: зашили рану, наложили около 10 швов. Сверху обезопасили стерильной повязкой. Сотрясения мозга нет, консультация с нейрохирургом и контрольные снимки показали, что у Домагоя все нормально. Что касается возможности его участия в воскресном матче с "Шахтером", оценил бы ее 50 на 50" - приводят слова врача украинские СМИ.

Напомним, что Вида получил повреждение головы в игре Лиги Европы против "Янг Бойза" (2:2).

Читайте также: Вида покинет киевское "Динамо" и перейдет в "Бешикташ". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 11 24
3 Ворскла 12 21
4 Олимпик Донецк 12 20
5 Верес Ровно 12 18
6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
8 Звезда Кропивницкий 12 10
9 Александрия 12 9
10 Черноморец Одесса 12 9
11 Карпаты Львов 12 9
12 Сталь Каменское 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов