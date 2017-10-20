Врач киевского "Динамо" рассказал о травме Виды

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья защитника Домагоя Виды.

"Все нормально: зашили рану, наложили около 10 швов. Сверху обезопасили стерильной повязкой. Сотрясения мозга нет, консультация с нейрохирургом и контрольные снимки показали, что у Домагоя все нормально. Что касается возможности его участия в воскресном матче с "Шахтером", оценил бы ее 50 на 50" - приводят слова врача украинские СМИ.

Напомним, что Вида получил повреждение головы в игре Лиги Европы против "Янг Бойза" (2:2).

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