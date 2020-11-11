Врач "Локомотива" рассказал о проблемах с Фарфаном после его возвращений из сборной
Врач "Локомотива" Никита Карлицкий высказался о экс-игроке клуба Джефферсоне Фарфане.
"Фарфан прибыл в клуб почти с девятью лишними килограммами. Помогли диеты и специальные тренировки. Тут нужно понимать, что обычная диета не подходит для футболиста. Некоторые девушки, можно сказать, переходят на одну воду и рады, что похудели. Футболисты в таком режиме просто не смогут тренироваться. Им необходим грамотно подобранный индивидуальный рацион.
С Фарфаном часто были проблемы, когда он возвращался из сборной Перу. Мы даже подсчитали! После шести вызовов в сборную он пять раз пропускал от недели. Он получал какую-то небольшую травму. Ему там врачи говорили, что все нормально, пройдет, лети в Россию, а сюда он приезжал уже с приличным отеком.
Один раз произошел забавный случай. По моему, как раз в той игре, когда его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ушиб правую область. Ему сказали, что все пройдет и можно идти праздновать. Возвращается к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог - какое-то время восстанавливался", - заявил Карлицкий.
Напомним, что Фарфан выступал за "Локомотив" с 2017 по 2020 год. Он покинул клуб летом на правах свободного агента.
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