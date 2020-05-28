Врач "Локомотива" рассказал о состоянии заболевших коронавирусом игроков

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий поведал о самочувствии игроков, которые заболели коронавирусом.

Напомним, что заболевание было обнаружено у Джефферсона Фарфана, Антона Коченкова, Дмитрия Баринова и Романа Тугарева.

"Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя нормально, у них заболевание протекает бессимптомно.

У Фарфана была обнаружена пневмония в легкой стадии. На данный момент он прекрасно себя чувствует. У него взяли повторный тест на коронавирус, теперь ожидаем результатов", - приводит слова врача "Чемпионат".

Сезон РПЛ должен возобновиться 21 июня. После 22 туров "Локомотив" идет на втором месте.

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