Врач "Локомотива" сделал неутешительный прогноз о сроках восстановления Фарфана

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Врач "Локомотива" сделал неутешительный прогноз о сроках восстановления Фарфана

Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал, сколько ещё времени может занять восстановление после травмы нападающего Джефферсона Фарфана.

"У него долгоиграющая проблема - от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но чётких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев - столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге. У Джеффа неплохой прогресс, допускаем, что на втором-третьем сборе он сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю.

Изменится ли Фарфан после травмы? Многое зависит от него самого, всё-таки он пропустит около года. Ранее он справлялся с такими паузами, к тому же смог вернуться в Европу после выступления на Востоке. Но протестировать его состояние сможем только тогда, когда он полностью восстановится", - сказал врач.

35-летний перуанец травмировался ещё в июне во время Кубка Америки-2019.

Контракт Фарфана с "Локомотивом" истекает по окончании нынешнего сезона.

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