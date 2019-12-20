Врач "Локомотива" сделал неутешительный прогноз о сроках восстановления Фарфана
Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал, сколько ещё времени может занять восстановление после травмы нападающего Джефферсона Фарфана.
"У него долгоиграющая проблема - от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но чётких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев - столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге. У Джеффа неплохой прогресс, допускаем, что на втором-третьем сборе он сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю.
Изменится ли Фарфан после травмы? Многое зависит от него самого, всё-таки он пропустит около года. Ранее он справлялся с такими паузами, к тому же смог вернуться в Европу после выступления на Востоке. Но протестировать его состояние сможем только тогда, когда он полностью восстановится", - сказал врач.
35-летний перуанец травмировался ещё в июне во время Кубка Америки-2019.
Контракт Фарфана с "Локомотивом" истекает по окончании нынешнего сезона.
Не пропустите: 18-летний игрок "Локомотива" рассказал об иске агента на 350 тысяч евро. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" опубликовал информацию о травмах Лунева, Мамманы и Малкома
-
Официально: Артета - главный тренер "Арсенала"
-
Левандовски перенесёт операцию
-
Опубликована символическая сборная россиян, играющих в РПЛ
-
"Ливерпуль" сообщил о готовности ван Дейка к финалу Клубного Чемпионата Мира
-
Врач "Локомотива" сделал неутешительный прогноз о сроках восстановления Фарфана
-
Президент "Зенита" отреагировал на слухи об уходе Дриусси в "Интер Майами"
-
4
Месси - лучший игрок 2019 года по версии The Guardian, Роналду не вошёл в тройку
-
Самедов порассуждал о целях "Спартака" в этом сезоне
-
1
Аллегри: "В Италии тактика и схемы - это чушь"
-
Сульшер прокомментировал прибытие Холанда в Манчестер
-
1
Украинский форвард Зозуля объяснил, почему надевает шарф с Бандерой
-
Луис Адриано обвенчался с российской моделью
-
Полиция эвакуировала здание суда, в котором планировалось слушание дела по иску Глушакова
-
Борини зимой покинет "Милан"
-
Обамеянг форсирует свой уход из "Арсенала"
-
"Тоттенхэм" продлил контракт с Алдервейрелдом
-
1
В Кубке России может появиться групповой этап
-
Самедов оценил перспективы сборной России на Евро-2020
-
Восемь клубов ведут борьбу за Винисиуса Жуниора
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15