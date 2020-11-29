Врач Марадоны обвинен в непредумышленном убийстве футболиста

Леопольдо Луке, врач легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, обвинен в непредумышленном убийстве футболиста, сообщает Telam.

Ранее сообщалось, что родственники Марадоны считают медика ответственным за смерть Диего. В связи с этим суд приказал обыскать дом Леопольдо Луке в Сан-Исидро (Испания). Известно, что он недавно проводил операцию Марадоне по поводу удалению субдуральной гематомы. Также стало известно что он беседовал с футболистом за несколько дней до кончины.

Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.

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