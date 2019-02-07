Врач Месси рассказал о новой диете футболиста

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Врач Месси рассказал о новой диете футболиста

Известный итальянский врач Джулиано Позер рассказал о новой диете капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

По его словам, звёздный аргентинец исключил из своего рациона пасту, пиццу, белый хлеб, свинину, говядину, моллюсков и молочные продукты. Кроме того, футболист полностью отказался от алкогольных и газированных напитков.

Также 31-летний форвард стал есть больше овощей, фруктов и пить много минеральной воды. Позволяет себе игрок и южноамериканский настой, богатый кофеином и мате.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 28 матчей, забил 29 голов и сделал 16 ассистов.

Не пропустите: Вальверде объяснил, почему Месси не сыграл с первых минут в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru

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