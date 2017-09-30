Врач "Наполи": "Милик вновь нас удивляет"

Врач "Наполи" Альфонсо ди Никола рассказал о приблизительных сроках восстановления форварда Аркадиуша Милика.

"Милик вновь нас удивляет. Он практически полностью разгибал колено через несколько часов после операции. Он сказал нам, что готов лучше к этому, так как однажды он уже перенес подобную травму. Я не знаю точных сроков его возвращения, но если он продолжит в том же духе, то, возможно, это будет январь. Точно мы сможем об этом сказать через месяц" - цитирует ди Николу Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне у Милика была аналогичная травма из-за чего он пропустил большую часть сезона.

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