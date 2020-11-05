Врач рассказал о состоянии Марадоны после операции
Леопольдо Луке, личный врач легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, прокомментировал состояние здоровья своего клиента.
"Он находится в сознании и хорошем расположении духа, пытается шутить. Никаких осложнений после операции не возникло. Я удивлён и очень рад видеть его таким", - цитирует Луке Sky Sports.
Напомним, что 60-летний Марадона перенёс операцию по удалению субдуральной гематомы.
По некоторым данным, культового аргентинца госпитализировали с кровоизлиянием в мозг после того как он травмировал голову.
Не пропустите: Месси обратился к Марадоне, который перенес операцию на мозге. | http://soccernews.ru
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