Врач "Реала" перебрался в китайский клуб

Теги реал мадрид

Врач "Реала" перебрался в китайский клубВрач мадридского "Реала"  Хоакин Мас покинет испанский клуб.

По информации испанской прессы, специалист будет работать в "Шанхай Шеньхуа".

Мас уже успел попрощаться с мадридской командой. В ближайшее время он отправится в Марбелью, где проходит предсезонный сбор китайского клуба.

Читайте: Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу" | http://soccernews.ru

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Квинколобик

а это уже деньги решают)

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Квинколобик

точнее ЗарПлата)

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