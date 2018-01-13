Врач "Реала" перебрался в китайский клуб

Врач мадридского "Реала" Хоакин Мас покинет испанский клуб.

По информации испанской прессы, специалист будет работать в "Шанхай Шеньхуа".

Мас уже успел попрощаться с мадридской командой. В ближайшее время он отправится в Марбелью, где проходит предсезонный сбор китайского клуба.

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