Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

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Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

Врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, утверждает Le Parisien.

По информации издания, 60-летний доктор заразился коронавирусом и находился на карантине дома со своей женой. В предсмертной записке врач сообщил, что свел счеты с жизнию из-за того, что заболел Covid-19.

По последним данным, в мире насчитывается более 1 млн 261 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 68 тыс. смертей.

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