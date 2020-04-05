Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
Врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, утверждает Le Parisien.
По информации издания, 60-летний доктор заразился коронавирусом и находился на карантине дома со своей женой. В предсмертной записке врач сообщил, что свел счеты с жизнию из-за того, что заболел Covid-19.
По последним данным, в мире насчитывается более 1 млн 261 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 68 тыс. смертей.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Марсель
|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13