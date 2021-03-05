Врач - Романцеву: "Еще бы пару часов, и пришлось бы вас везти не в больницу, а в другое место"
Бывший наставник московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев вспомнил о словах доктора после операции на сердце, которые ясно давали понять, что тренер находился на грани жизни и смерти.
"Ещё бы пару часов промедления, и пришлось бы вас, Олег Иванович, везти не в больницу, а в другое место", - передал Романцев сказанное врачом в интервью "СЭ".
Напомним, что 67-летний специалист в начале этой недели перенёс инфаркт, в связи с чем его экстренно прооперировали. В четверг его перевели из реанимации в палату.
Романцев завершил карьеру в 2005 году, с тех пор он работал только консультантом в "Нике" и "Спартаке". В активе легендарного наставника 19 выигранных трофеев с "красно-белыми".
Не пропустите: "Спартак" выйдет в футболках в поддержку Романцева на матч с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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