Врач сборной Аргентины поделился мнением о травме Агуэро

Врач сборной Аргентины оценил состояние форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

"Когда игрок залечивает старые повреждения, то восстановление происходит быстрее. В случае Агуэро сроки составят от трех до четырех недель. Однако я полагаю, что он не будет готов физически на 100% к Чемпионату Мира, так как осталось слишком мало времени" - приводит слова врача Todomercadoweb.

Напомним, что Агуэро травмировался еще в начале марта, однако продолжал выходить на поле.

Читайте также: Агуэро перенес операцию на колене. | http://soccernews.ru