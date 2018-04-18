Врач сборной Аргентины поделился мнением о травме Агуэро

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Врач сборной Аргентины поделился мнением о травме Агуэро

Врач сборной Аргентины оценил состояние форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

"Когда игрок залечивает старые повреждения, то восстановление происходит быстрее. В случае Агуэро сроки составят от трех до четырех недель. Однако я полагаю, что он не будет готов физически на 100% к Чемпионату Мира, так как осталось слишком мало времени" - приводит слова врача Todomercadoweb.

Напомним, что Агуэро травмировался еще в начале марта, однако продолжал выходить на поле.

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