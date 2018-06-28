Врач сборной Бразилии назвал причину травмы Марсело



Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар поделился подробностями о травме защитника Марсело, который был заменен на 10-й минуте матча третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Сербии (2:0).

"У Марсело произошел мышечный спазм в районе позвоночника. Сейчас ему полегче, так как физиотерапевтические процедуры дали свой результат. Но нужно подождать один-два дня.

Сложно однозначно определить причину. Это старая травма, он и раньше испытывал подобные симптопы. Может быть, матрас в отеле был мягче обычного. Но повлияло прежде всего его неудачное движение в матче", – приводит слова Ласмара O Tempo.

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