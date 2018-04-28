Врач сборной Бразилии рассказал о восстановлении Неймара
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о ходе восстановления Неймара после травмы.
Как отметил врач, оперировавший бразильца, футболист должен быть готов к Чемпионату Мира.
"Неймар упорно работает, и мы ждем, что он сможет хорошо подготовиться к Чемпионату Мира. Он хорошо восстанавливается, по программе. Нужно улучшить его физическую форму после возвращения в строй. После травмы нужно разрабатывать индивидуальную программу тренировок для игроков", - сказал он.
Читайте: Неймар прокомментировал решение Иньесты покинуть "Барселону" | http://soccernews.ru
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