Врач сборной Бразилии рассказал о восстановлении Неймара

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о ходе восстановления Неймара после травмы.

Как отметил врач, оперировавший бразильца, футболист должен быть готов к Чемпионату Мира.

"Неймар упорно работает, и мы ждем, что он сможет хорошо подготовиться к Чемпионату Мира. Он хорошо восстанавливается, по программе. Нужно улучшить его физическую форму после возвращения в строй. После травмы нужно разрабатывать индивидуальную программу тренировок для игроков", - сказал он.

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