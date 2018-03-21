Врач сборной Бразилии высказался о процессе восстановления Неймара

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Врач сборной Бразилии высказался о процессе восстановления НеймараВрач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о процессе восстановления от своей травмы форварда ПСЖ и его команды Неймара.

"Некоторые люди думают, что три месяца - слишком пессимистичный срок? Безусловно, он хочет вернуться как можно скорее. Но после операции мы установили шестинедельный срок, прежде чем исследовать эволюцию его восстановления. После этого мы будем делать новые анализы и тесты, которые позволят нам сократить время его отсутствия. Мы должны подождать, чтобы узнать, как идет его восстановление. Только после всего этого мы сможем установить дату его возвращения на поле", - цитирует Ласмара Le 10 Sport.

Напомним, Неймар назвал предпочтительного кандидата на замену Эмери. | soccernews.ru

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