Врач сборной Дании рассказал подробности инцидента с Эриксеном

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Врач сборной Дании рассказал подробности инцидента с ЭриксеномФото: твиттер УЕФА

Врач сборной Дании Мортен Бозен поделился подробностями эпизода с Кристианом Эриксеном.

"Нас сразу же вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, однако быстро стало понятно, что он упал сам. Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, однако довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца.

Была фантастическая помощь со стороны врача стадиона и остальных экстренных служб, и благодаря этому мы смогли сделать то, что было просто необходимо сделать. Мы вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу", - цитирует врача BT.

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