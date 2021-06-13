Врач сборной Дании высказался о состоянии Эриксена

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Врач сборной Дании высказался о состоянии ЭриксенаФото: инстаграм Эриксена/Автор неизвестен

Врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказ о состоянии полузащитника Кристиана Эриксена, потерявшего вчера сознание в ходе матча с Финляндией (0:1).

"Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня. Он остается в стабильном состоянии – бодрствует, отвечает должным образом и четко, его сердце снова бьется. В сложившихся обстоятельствах все в порядке.

Эриксен контактировал с игроками в течение дня. Он все еще должен находиться в больнице для дальнейших обследований и наблюдения, но тесты, проведенные до сих пор, в порядке", – заявил Боэсен.

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