Врач сборной Египта оценил шансы Салаха сыграть против Уругвая

Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла рассказал о шансах Мохамеда Салаха сыграть с Уругваем.

"Восстановление идет хорошо, он чувствует себя нормально, но участие в игре против Уругвая остается под вопросом. Мы примем решение через два дня, когда всё станет ясно. Наша задача - держать его в безопасности. Он сыграет, только если будет готов на 100 процентов" - приводит слова врача Goal.com.

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