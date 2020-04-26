Врач сборной России Безуглов рассказал, когда стоит возобновить сезон РПЛ

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, когда можно будет возобновить сезон РПЛ.

"РПЛ и РФС разрабатывают несколько протоколов по возобновлению чемпионата, в ближайшее дни они будут озвучены клубам. Рассматривается вариант доигрывания сезона на стадионах в городах, где эпидемиологическая обстановка будет наиболее благоприятной на момент возобновления. Для РПЛ и РФС главное - минимизация рисков заболевания.

Если мы рассматриваем вариант с возобновлением чемпионата, то мы с коллегами единодушны в том, что это должен быть конец июня. В этом случае с середины мая игроки должны будут сесть на самоизоляцию после официальной проверки на коронавирус. 14 дней должны будут провести на полной самоизоляции, потом опять пройти полный контроль. Только после этого команды будут заезжать на базы и готовиться к возобновлению сезона", - цитирует Безуглова "Матч ТВ".

На данный момент розыгрыш РПЛ отменен до 31 мая из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в России Covid-19 заражены более 80 тысяч человек, 747 человек скончалось.

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