Врач сборной России: "Файзулин - человек, который не сдастся"



Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления после травмы полузащитника "Зенита" Виктора Файзулина.

"Файзулин уже крутил велосипед, бегал, но в самой финальной точке колено опять отекло. Теперь все заново. Раз за разом. Над Витей смеются только полные идиоты. По сути, это трагедия в карьере очень хорошего игрока и настоящего профи. Да, случилась проблема с коленом, неудачно провели операцию. Где тут повод для шутки? В том, что он деньги зарабатывать продолжает и не уходит? Вопрос вообще не в финансах. Он вернуться мечтает, играть. Мы все хотели бы верить, что шансы есть. Точно можно сказать, что Файзулин – человек, который не сдастся", - приводят слова Безуглова российские СМИ.

Напомним, что 31-летний Файзулин провел свой последний матч в сентябре 2015 года. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

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