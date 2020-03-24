Врач сборной России назвал примерные сроки разрешения коронавирусного кризиса

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Врач сборной России назвал примерные сроки разрешения коронавирусного кризиса

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов предположил, когда Европа вернётся к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

"Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая - начала июня точно. Думаю, в июле всё будет хорошо, можно будет летать, карантин снимут. Наши сборники мне звонили, спрашивали. Было понятно, что всё не просто так", - сказал Безуглов.

Стоит отметить, что всего коронавирусной инфекцией заразились более 380 тысяч человек, умерли свыше 16,5 тысяч.

Из-за эпидемиологической ситуации приостановлены все ведущие футбольные лиги мира, а также перенесены еврокубки и международные крупные турниры.

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