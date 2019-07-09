Врач сборной России назвал сроки возвращения Черышева в строй

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что российский нападающий Денис Черышев близок к возвращению в строй после травмы.

"Тренерский и медицинский штаб сборной России с Денисом на связи. Его восстановление проходит хорошо, контрольное МРТ показало значительную положительную динамику", - приводит слова Безуглова официальный Twitter сборной России.

Напомним, что форвард травмировал колено 21 апреля в матче чемпионата Испании и с тех пор на поле не выходил.

В минувшем сезоне 28-летний Черышев провел за "Валенсию" 41 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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