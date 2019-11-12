Врач сборной России: "Никакого повреждения у Головина нет"

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал состояние здоровья полузащитника национальной команды Александра Головина.

Напомним, что 23-летний хавбек два дня подряд тренируется по индивидуальной программе. СМИ пишут, что у него травма паха.

"Никакого повреждения у Головина нет, он должен вернуться к тренировкам в ближайшие дни. Надеемся, он сможет сыграть с Бельгией", - сказал Безуглов.

Сборная России примет "дьяволов" в субботу, 16 ноября. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Не пропустите: Черчесов пытается вернуть Акинфеева в сборную России. | http://soccernews.ru