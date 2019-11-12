Врач сборной России: "Никакого повреждения у Головина нет"

Теги россиябельгияалександр головинтравмы

Врач сборной России: "Никакого повреждения у Головина нет"

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал состояние здоровья полузащитника национальной команды Александра Головина.

Напомним, что 23-летний хавбек два дня подряд тренируется по индивидуальной программе. СМИ пишут, что у него травма паха.

"Никакого повреждения у Головина нет, он должен вернуться к тренировкам в ближайшие дни. Надеемся, он сможет сыграть с Бельгией", - сказал Безуглов.

Сборная России примет "дьяволов" в субботу, 16 ноября. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Не пропустите: Черчесов пытается вернуть Акинфеева в сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду

В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов