Врач сборной России прокомментировал обвинения в допинге
Глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал обвинения в допинге в адрес национальной команды.
Напомним, что немецкое издание Bild утверждает, что российские футболисты вдыхали аммиак для улучшения своих результатов за счёт стимулирования дыхания и улучшения потока кислорода в крови.
"Это обычный нашатырный спирт, которым смачивают ватку и вдыхают. Это делают тысячи спортсменов, чтобы взбодриться. Используется это уже десятки лет. Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей - когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость - чтобы прийти в тонус. Просто за счёт резкого запаха. Можно сходить в аптеку, купить ватку и нашатырный спирт. Ничего общего с допингом это не имеет" - сказал Безуглов.
Напомним, что сборная России сумела дойти до четвертьфинала ЧМ-2018, где в серии пенальти уступила Хорватии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 июля
-
Дневник ЧМ. День 26. Фанаты встретили сборную Бразилии, ФИФА назвала лучшие команды мундиаля
-
Азар: "Реал" - мечта любого футболиста, но я - игрок "Челси"
-
"Интер" намерен снова арендовать Рафинью у "Барселоны"
-
Де Брюйне: "Мбаппе звезда на будущие 15 лет"
-
Бубнов высказался о шансах Дзюбы перебраться в Англию
-
Левандовски изменил решение касательно своего будущего
-
Официально: Артур стал игроком "Барселоны"
-
Блан рассказал, кто выиграет ЧМ-2018
-
Буффон прокомментировал возможный трансфер Роналду в "Ювентус"
-
Агент Асенсио прокомментировал будущее игрока
-
ПСЖ представил Буффона
-
Мартинес: "Бельгийский футбол уникален"
-
Призраки 1986 года: Франция сыграет с Бельгией в полуфинале Чемпионата Мира
-
Еще один клуб вступил в борьбу за Головина
-
Сампаоли продолжит тренировать Аргентину
-
Три хорватских футболиста пропустили тренировку сборной
-
"Бавария" определилась с заменой для Алабы
-
Жиру: "Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную сборную"
-
Манджукич: "Шансы в полуфинале равны"