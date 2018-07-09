Врач сборной России прокомментировал обвинения в допинге

Глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал обвинения в допинге в адрес национальной команды.

Напомним, что немецкое издание Bild утверждает, что российские футболисты вдыхали аммиак для улучшения своих результатов за счёт стимулирования дыхания и улучшения потока кислорода в крови.

"Это обычный нашатырный спирт, которым смачивают ватку и вдыхают. Это делают тысячи спортсменов, чтобы взбодриться. Используется это уже десятки лет. Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей - когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость - чтобы прийти в тонус. Просто за счёт резкого запаха. Можно сходить в аптеку, купить ватку и нашатырный спирт. Ничего общего с допингом это не имеет" - сказал Безуглов.

Напомним, что сборная России сумела дойти до четвертьфинала ЧМ-2018, где в серии пенальти уступила Хорватии. | http://soccernews.ru