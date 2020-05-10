Врач сборной России рассказал, о чем его чаще всего спрашивали игроки во время самоизоляции

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Врач сборной России рассказал, о чем его чаще всего спрашивали игроки во время самоизоляции

Врач сборной России Эдуард Безуглов на какие вопросы, связанные с пандемией коронавируса, чаще всего ему приходится отвечать.

"Наверное, какие средства профилактики использовать и как узнать, болен ли человек. Лично я советую как средства профилактики хорошо переносимую регулярную физическую нагрузку, сон и прием витаминов, особенно витамина D", - передает слова Безуглова Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что 15 мая исполком РФС обсудит ситуацию в российском футболе.

По последним данным, в России было официально объявлено о 209 688 случаях заболевания коронавирусом. Скончалось 1915 человек.

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