Врач сборной России рассказал о состоянии Дзюбы и Дзагоева

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии игроков национальной команды Артёма Дзюбы и Алана Дзагоева.

"На данный момент есть вопросы по двум игрокам - Дзагоеву и Дзюбе. У Алана - небольшое воспаление в области мышцы голени. Надеемся, что завтра, 22 мая, вернётся в общую группу. У Дзюбы фолликулярная ангина. С ней он уже приехал в сборную. Пока что у Дзюбы сохраняется температура. Сегодня контрольное исследование. Посмотрим кровь. Ждём, что будет лучше–лучше-лучше. Надеемся. Но как известно, если хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах. Субъективно Артём чувствует себя хорошо. Но если для обычного человека такое состояние, как у него, не критично, то у спортсмена другая ситуация. Когда есть температура, то тренировочного эффекта не будет. Больше того, можно усугубить ситуацию. Проводим терапию" - сказал Безуглов.

Напомним, что ближайший матч сборная России проведёт 30 мая против Австрии.

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