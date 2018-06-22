Врач сборной России рассказал о состоянии здоровья Жиркова и Дзагоева

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Врач сборной России рассказал о состоянии здоровья Жиркова и Дзагоева

Сегодня в общей группе сборной России снова не тренировались Юрий Жирков и Алан Дзагоев.

О состоянии здоровья футболистов рассказал врач национальной команды Эдуард Безуглов.

"Алан получил травму мышц бедра. Изначально было понятно, что он будет готов только к плей-офф. Во время выезда в Самару он останется в Новогорске. А после он должен вернуться в общую группу и готовиться к плей-офф. У Жиркова была травма сухожилия стопы. Он хорошо лечился. Все говорят, что Салах - герой. Поверьте, у Жиркова была травма не легче. Завтра он сможет тренироваться со всеми и готовиться к матчу со сборной Уругвая" - сказал Безуглов

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