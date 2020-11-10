Врач сборной России рассказал о сроках восстановления Фернандеса, Баринова и Головина
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, когда в строй вернутся защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов и хавбек "Монако" Александр Головин.
"У Марио Фернандеса травма мышц задней поверхности бедра. На наш взгляд, повреждение небольшое. Надеемся, что после сбора Марио также приступит к работе в команде. Баринов показывает пример профессионализма и самоотверженности. Регулярно все выполняет, пашет в хорошем режиме. Ожидаем, что уже в декабре будет работать на поле. Что касается Головина, уже имеется положительная и устойчивая динамика. Планируется, что после 20 ноября он приступит к тренировкам с командой. Ожидаем, что до конца ноября Саша выйдет на поле", - приводит слова Безуглова пресс-служба сборной России.
В нынешнем сезоне 30-летний Фернандес провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 24-летнего Головина один голевой пас в двух поединках. 24-летний Баринов сыграл в пяти матчах и забил один гол.
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