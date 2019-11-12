Врач сборной России рассказал о травмах Баринова и Черышева

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Врач сборной России рассказал о травмах Баринова и Черышева

Врач сборной России Эдуард Безуглов сделал заявление о травмах игроков национальной команды Дмитрия Баринова и Дениса Черышева.

"У Черышева повреждение прямой мышцы бедра, это от двух до четырёх недель, поэтому, к сожалению, нам он точно сейчас не помощник. Баринов за два дня до игры с "Краснодаром" получил повреждение подвздошно-поясничной мышцы. После совместного обследования, которое мы провели с сотрудниками клуба, стало ясно, что это 7-10 дней", - сказал Безуглов.

Напомним, что 16 ноября россияне примут Бельгию, а через три дня сыграют в гостях с Сан-Марино.

Вместо Баринова в сборную вызван Ильзат Ахметов, а вместо Черышева - Александр Ерохин.

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