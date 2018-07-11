Врач сборной России рассказал о травме Кутепова

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Врач сборной России рассказал о травме Кутепова

Глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов поделился информацией о травме защитника национальной команды Ильи Кутепова.

"По характеру травмы, механизму и внешним признакам сразу возникли подозрения в переломе костей стопы. В перерыве Илье даже предложили замениться, но он без сомнений ответил, что будет продолжать, чего бы ему это ни стоило. Болевой синдром, уверен, был очень сильным, но, хоть я и не тренер, думаю, что в оставшееся до конца матча время Кутепов сыграл безупречно. Всё обошлось. Через 10-12 дней он должен полностью восстановиться" - сказал Безуглов.

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