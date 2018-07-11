Врач сборной России считает, что Игнашевич рано завершил карьеру
Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что функциональное состояние защитника Сергея Игнашевича могло бы позволить ему продолжить карьеру.
"Безусловно, он точно мог бы играть еще и год, и два! Но Сергей сделал свой выбор и закончил фантастическую карьеру на самой высокой, мажорной ноте.
Откуда в нём такая сила? Генетика и профессиональное отношение к делу – это основное. Плюс за время карьеры Сергей избежал серьёзных травм. Но отсутствие повреждений - это не просто стечение обстоятельств, но и постоянный контроль оптимального веса, тренировки по профилактике травм, грамотное восстановление, сбалансированная диета. Я знаю его с 2012 года, и все эти годы он точно все вышеперечисленное соблюдал", - приводят слова Безуглова российские СМИ.
Напомним, что 38-летний Игнашевич отыграл без замен все пять матчей Чемпионата Мира-2018, включая поединки плей-офф с Испанией и Хорватией по 120 минут, и забил два послематчевых пенальти. После вылета сборной России с ЧМ-2018 футболист объявил о завершении карьеры.
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