Врач сборной России: "Сомневаюсь, что Джикия успеет восстановиться к Чемпионату Мира"

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Врач сборной России: "Сомневаюсь, что Джикия успеет восстановиться к Чемпионату Мира"Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о шансах защитника московского "Спартака" Георгия Джикии сыграть на домашнем Чемпионате Мира.

"Я его состояние знаю, но по этому поводу все сказал Черчесов: наши мнения идентичны. Чудеса бывают, но форсировать его восстановление нет никакого смысла. До Чемпионата Мира осталось всего четыре с половиной месяца. Я думаю, надо спокойно восстанавливаться и в мае оценивать - сможет или не сможет. С Георгием, с врачами "Спартака", хирургом, который его оперировал. Но пока я сильно сомневаюсь, что он успеет", - цитирует специалиста Чемпионат.

Напомним, Нигматуллин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций для сборной России. | soccernews.ru

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