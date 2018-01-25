Врач сборной России: "Сомневаюсь, что Джикия успеет восстановиться к Чемпионату Мира"

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о шансах защитника московского "Спартака" Георгия Джикии сыграть на домашнем Чемпионате Мира.

"Я его состояние знаю, но по этому поводу все сказал Черчесов: наши мнения идентичны. Чудеса бывают, но форсировать его восстановление нет никакого смысла. До Чемпионата Мира осталось всего четыре с половиной месяца. Я думаю, надо спокойно восстанавливаться и в мае оценивать - сможет или не сможет. С Георгием, с врачами "Спартака", хирургом, который его оперировал. Но пока я сильно сомневаюсь, что он успеет", - цитирует специалиста Чемпионат.

Напомним, Нигматуллин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций для сборной России. | soccernews.ru