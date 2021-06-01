Врач сборной России высказался о Дзюбе
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Врач сборной России Эдуард Безуглов высказался о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.
– Лидеру сборной Дзюбе скоро 33 года. В каком он состоянии?
– В 2017 году у Артема была непростая ситуация с коленным суставом, но тогда все тоже обошлось без операции, хотя некоторые люди очень активно рекомендовали ему ее сделать, И не факт, что если бы это произошло, мы бы теперь знали Дзюбу как одного из самых популярных футболистов страны.
Плюс у Артема уникальное сочетание роста, силы и скорости. Несмотря на свои габариты, он является быстрым футболистом. Кроме того, он очень хорошо восстанавливается после нагрузок, что мы видим при проведении мониторинга функционального состояния.
Есть ребята, которым для восстановления требуется 3-4 дня после матча, и в противном случае дело может закончиться травмой. А Артем в этом плане схож с Юрием Жирковым. Важно и то, что у него очень дружная семья – родители, сестра, жена, которые всегда его поддерживают, и для него это тоже лишняя мотивация.
К тому же он столько раз попадал в ситуации, когда надо было что-то доказывать, что у него, как мне кажется, уже выработался своеобразный рефлекс: все время стараться быть на максимуме. Сейчас он фантастически мотивирован и уже находится в хорошей форме.
Ну, и немаловажный момент – роль его как капитана, которую он в команде блестяще выполняет и в раздевалке, и на поле, – сказал Безуглов.
В прошедшем сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 20 голов за 27 матчей в составе "Зенита".
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