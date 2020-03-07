Врач сборной России высказался о распространении коронавируса

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Врач сборной России высказался о распространении коронавируса

Врач сборной России Эдуард Безуглов порассуждал о проблеме коронавируса, который является смертоносным и распространяется по всему миру.

"РФС, как и все здравомыслящие организации, не будет рисковать здоровьем кого-либо вообще - ни своих сотрудников, ни игроков. И будет действовать строго в соответствии с рекомендациями и указами профильных служб.

Что касается мартовских товарищеских матчей сборной России, думаю, об этом надо говорить после того, как Станислав Черчесов объявит состав на игры. И уже после этого давать какие-то комментарии. Но я уверен, что РФС и главная сборная обязательно найдут выход, который обеспечит безопасность всех футболистов и тренерского штаба и не снизит боеспособность команды", - сказал Безуглов.

Напомним, что 22 марта сборная России соберётся на базе в Новогорске и будет готовиться к товарищеским матчам против Швеции (28 марта) и Молдовы (31 марта).

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