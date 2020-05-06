Врач "Сельты" назвал неопасной ситуацию с коронавирусом в России

Врач "Сельты" Гарсия Кота прокомментировал возвращение из России в Испанию российского форварда Федора Смолова, которому теперь предстоит провести две недели на карантине из-за угрозы распространения коронавируса.

"Смолов прибыл из страны, в которой ситуация с коронавирусом не является опасной. Ему предстоит пройти обследование, которое займет некоторое время. Мы будем следить за ситуацией. Полностью оградиться от опасности мы не сможем, даже когда появится вакцина", - приводит слова Коты Mundo Celeste.

30-летний Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб шесть матчей и забил один гол.

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