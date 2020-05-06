Врач "Сельты" назвал неопасной ситуацию с коронавирусом в России
Врач "Сельты" Гарсия Кота прокомментировал возвращение из России в Испанию российского форварда Федора Смолова, которому теперь предстоит провести две недели на карантине из-за угрозы распространения коронавируса.
"Смолов прибыл из страны, в которой ситуация с коронавирусом не является опасной. Ему предстоит пройти обследование, которое займет некоторое время. Мы будем следить за ситуацией. Полностью оградиться от опасности мы не сможем, даже когда появится вакцина", - приводит слова Коты Mundo Celeste.
30-летний Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб шесть матчей и забил один гол.
Не пропустите: Смолов после прилёта в Испанию заявил о желании остаться в "Сельте" на следующий сезон. | http://soccernews.ru
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В "Барселоне" назвали примерные сроки проведения матчей Ла Лиги со зрителями
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14