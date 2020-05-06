Врач "Сельты" заявил, что Россия не опасна в плане коронавируса
Врач "Сельты" Гарсия Кота рассказал о состоянии форварда Федора Смолова, который недавно прилетел в Испанию из России.
"Смолов прибыл из страны, которая в общем не опасна в плане коронавируса. Но ему все равно нужно пройти тестирование. Будем следить за ситуацией", передает слова врача Mundo Celeste.
Отметим, в России подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 155 370 человек. Выздоровели уже 19 865 человек. Официально зарегистрировано 1451 летальных исходов.
Не пропустите: Смолов в маске ответил на вопросы журналиста после возвращения в Испанию| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14