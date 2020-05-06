Врач "Сельты" заявил, что Россия не опасна в плане коронавируса

Врач "Сельты" Гарсия Кота рассказал о состоянии форварда Федора Смолова, который недавно прилетел в Испанию из России.

"Смолов прибыл из страны, которая в общем не опасна в плане коронавируса. Но ему все равно нужно пройти тестирование. Будем следить за ситуацией", передает слова врача Mundo Celeste.

Отметим, в России подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 155 370 человек. Выздоровели уже 19 865 человек. Официально зарегистрировано 1451 летальных исходов.

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