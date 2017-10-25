Врач "Спартака": "Ещенко пропустит две-три недели"



Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о сроках восстановления травмированного защитника Андрея Ещенко.

"Категорически заявлять не можем, что Ещенко не будет готов к "Севилье", но характер травмы предполагает, что на восстановление Андрею понадобится от двух до трех недель. Что касается Джикии, с ним ничего серьезного, просто сильно попали сегодня на ноге. По поводу здоровья остальных игроков – все хорошо, но посмотрим еще завтра, иногда после матчей что-то выявляется", - приводят слова Вартапетова российские СМИ.

В этом сезоне 33-летний Ещенко провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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