Врач "Спартака": "Ещенко пропустит две-три недели"

Теги спартак москваандрей ещенко

Врач "Спартака": "Ещенко пропустит две-три недели"
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о сроках восстановления травмированного защитника Андрея Ещенко.

"Категорически заявлять не можем, что Ещенко не будет готов к "Севилье", но характер травмы предполагает, что на восстановление Андрею понадобится от двух до трех недель. Что касается Джикии, с ним ничего серьезного, просто сильно попали сегодня на ноге. По поводу здоровья остальных игроков – все хорошо, но посмотрим еще завтра, иногда после матчей что-то выявляется", - приводят слова Вартапетова российские СМИ.

В этом сезоне 33-летний Ещенко провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Сенсации не произошло: московский "Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов