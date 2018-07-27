Врач "Спартака" назвал Суперкубок России "самым нелепым трофеем"

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Врач "Спартака" назвал Суперкубок России "самым нелепым трофеем"Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов считает, что Суперкубок России - самый нелепый трофей из существующих.

"Поздравляя сегодня победителя Суперкубка давайте признаемся: самый нелепый трофей из существующих. Просто выставочный разогрев перед чемпионатом России. И играть, конечно, должен "Авангард", - сказал он.

Напомним, что "Авангард" играл с "Тосно" в финале Кубка России-2017/18 (1:2).  Впоследствии "Тосно" утратил профессиональней статус и РФС выбрал для участия в матче за Суперкубок ЦСКА, ставшего вторым в РФПЛ.

Матч за Суперкубок пройдет сегодня. Начало игры в 21.30.

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