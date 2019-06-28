Врач "Спартака" озвучил диагноз Аиртона
Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о степени серьёзности травмы бразильского защитника Аиртона.
"Серьёзных повреждений у Аиртона нет. Мы диагностировали у игрока ушиб левого голеностопного сустава. В ближайшие дни он вернётся в общую группу", - сказал Вартапетов.
Напомним, что во время матча с "Ростовом" футболист врезался в рекламный щит, после чего с трудом смог подняться.
"Спартак" купил Аиртона в январе этого года за 7 миллионов евро. В его активе 14 матчей и 3 ассиста.
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