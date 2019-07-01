Врач "Спартака" озвучил диагноз Джикии

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о степени серьёзности травмы защитника Георгия Джикии.

Напомним, что капитан "красно-белых" получил повреждение в первом тайме матча Кубка "Париматч Премьер" против ЦСКА.

"У Джикии ушиб бедра, ничего страшного, решили поберечь, поэтому заменили", - сказал Вартапетов.

В прошлом сезоне 25-летний футболист сыграл за "Спартак" 35 матчей и забил 2 гола.

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