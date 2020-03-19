Врач "Спартака" рассказал о состоянии травмированных игроков

Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Бутовский рассказал о состоянии травмированных игроков "красно-белых".

"Умяров тренируется в общей группе, но с небольшими ограничениями. Мы даем ему поступательную, контролируемую нагрузку. Думаю, он сможет играть после перерыва в РПЛ.

Селихов — большой молодец. Его реабилитация идет очень хорошо, с небольшим опережением графиков. По ранним прогнозам он должен был присоединиться к команде в начале июня, но теперь я думаю, что он вернется в общую группу в начале-середине мая.

Кутепов тренируется в общей группе.

Гулиев, к сожалению, пока еще не готов приступить к тренировкам с командой. Думаю, в ближайшее время все будет хорошо.

У Гуса Тиля контактное повреждение, но если бы Лига продолжила играть после международной паузы, Гус был бы готов принять участие в матчах.

Что касается шлема Зелимхана Бакаева, то он не боксерский. Это классический регбийный шлем. В ближайшее время он перестанет играть в нём», — рассказал Бутовский в интервью пресс-службе московского клуба.

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