Врач "Спартака": "У Джикии серьезная травма"

Руководитель медицинского штаба "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о травме защитника команды Георгия Джикии.

"У Джикии травмированы коленные связки. Серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты", - сказал Вартапетов.

Если футболисту понадобится операция, то он пропустит не менее полугода.

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