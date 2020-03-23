Врач тульского "Арсенала" объяснил, почему футболисты из РПЛ избежали заражения коронавирусом

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Врач тульского "Арсенала" объяснил, почему футболисты из РПЛ избежали заражения коронавирусом

Врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал, что уберегло игроков из клубов РПЛ от коронавирусной инфекции.

"В РПЛ нет заболевших прежде всего потому, что у наших клубов не было международных матчей. Возможно, вирусом заболел кто-то из родственников футболистов, вернувшихся из-за границы, но об этом мы узнаем чуть позже - через пару недель.

Карантинная пауза как раз для того и нужна, чтобы выявить тех, кто заболел. Мы предупреждены, где кто находится, и в ближайшие недели у футболистов РПЛ могут появиться симптомы коронавируса", - сообщил Резепов.

Напомним, что РПЛ официально приостановлена до 10 апреля, но, по словам президента лиги Сергея Прядкина, турнир не возобновится до 24 апреля.

По официальным данным, в России коронавирусом заболели 306 человек.

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