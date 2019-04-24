Врач "Зенита" дал рекомендации Кокорину, который находится в СИЗО



Главный врач "Зенита" побывал в СИЗО "Бутырка" и осмотрел нападающего команды Александра Кокорина.

"Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации", - сообщил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков в интервью "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что у Кокорина есть проблемы с коленом, котором ранее было прооперирировано из-за серьезной травмы.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили в центре Москвы трех человек. В результате их действия пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

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