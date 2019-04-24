Врач "Зенита" дал рекомендации Кокорину, который находится в СИЗО

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Врач "Зенита" дал рекомендации Кокорину, который находится в СИЗО
Главный врач "Зенита" побывал в СИЗО "Бутырка" и осмотрел нападающего команды Александра Кокорина.

"Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации", - сообщил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков в интервью "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что у Кокорина есть проблемы с коленом, котором ранее было прооперирировано из-за серьезной травмы.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили в центре Москвы трех человек. В результате их действия пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Не пропустите: Адвокат Кокорина: "Судя по представленным доказательствам, никакого хулиганства не было". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" решил продать Инсинье

"Наполи" решил продать Инсинье

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Урал Урал 24 30
11 Рубин Рубин 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов