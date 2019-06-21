Врач "Зенита" рассказал об уникальной травме Жиркова
Руководитель медицинского департамента "Зенита" Михаил Гришин рассказал о травме защитника команды Юрия Жиркова.
"У Жиркова была крайне сложная ситуация. После чемпионата мира мы посылали снимки четырем консультантам из зарубежных клиник. 4 из 4 сказали, что надо оперировать. Гарантий, что после операции побежит, как 25-летний, никто не мог дать. Большое спасибо нашим физиотерапевтам, реабилитологам, которые все-таки его восстановили. Это уникальный случай. Учитывая возрастные изменения, такое консервативное лечение, которое дало результат, - это достижение", - приводят слова Гришина российские СМИ.
35-летний Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20