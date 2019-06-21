Врач "Зенита" рассказал об уникальной травме Жиркова

Руководитель медицинского департамента "Зенита" Михаил Гришин рассказал о травме защитника команды Юрия Жиркова.

"У Жиркова была крайне сложная ситуация. После чемпионата мира мы посылали снимки четырем консультантам из зарубежных клиник. 4 из 4 сказали, что надо оперировать. Гарантий, что после операции побежит, как 25-летний, никто не мог дать. Большое спасибо нашим физиотерапевтам, реабилитологам, которые все-таки его восстановили. Это уникальный случай. Учитывая возрастные изменения, такое консервативное лечение, которое дало результат, - это достижение", - приводят слова Гришина российские СМИ.

35-летний Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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