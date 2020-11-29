Врача Марадоны обвинили в смерти Диего: подробности скандала
Со стороны наследников великого аргентинского футболиста Диего Марадоны прозвучали обвинения в адрес его лечащего врача Леопольдо Луке, сообщает AS.
По сведениям издания, родственники считают медика ответственным за смерть Диего. В связи с этим суд приказал обыскать дом Леопольдо Луке в Сан-Исидро (Испания). Известно, что он недавно проводил операцию Марадоне по поводу удалению субдуральной гематомы. Также стало известно что он беседовал с футболистом за несколько дней до кончины. Ему предъявлено обвинение, как предполагаемому виновнику трагедии.
Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.
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|1
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|30
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|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
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|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
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|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24