Врача Марадоны обвинили в смерти Диего: подробности скандала

Со стороны наследников великого аргентинского футболиста Диего Марадоны прозвучали обвинения в адрес его лечащего врача Леопольдо Луке, сообщает AS.

По сведениям издания, родственники считают медика ответственным за смерть Диего. В связи с этим суд приказал обыскать дом Леопольдо Луке в Сан-Исидро (Испания). Известно, что он недавно проводил операцию Марадоне по поводу удалению субдуральной гематомы. Также стало известно что он беседовал с футболистом за несколько дней до кончины. Ему предъявлено обвинение, как предполагаемому виновнику трагедии.

Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.

Не пропустите: "Барселона" красиво почтила память Диего Марадоны. | http://soccernews.ru